हनीट्रैप का खतरनाक खेल, जेनसन हुआंग से लेकर भारतीय सेना के अफसरों तक; कैसे बिछता है जासूसी का जाल?

हनीट्रैप अब सिर्फ आमने-सामने के संबंधों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी महिला या पुरुष प्रोफाइल बनाकर अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सैन्यकर्मियों से दोस्ती की जाती है। बातचीत धीरे-धीरे निजी संबंधों तक पहुंचती है और फिर सूचनाएं मांगी जाती हैं। कई मामलों में निजी तस्वीरों के जरिए दबाव बनाया जाता है। यही वजह है कि अब खुफिया एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में कर्मचारियों की पहचान और संपर्कों की निगरानी भी है।