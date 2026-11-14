मदुरै के 21 करोड़ रुपए के ज्वेलरी चोरी मामले में बड़ा खुलासा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर समेत दो गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, शोरूम से लगभग 15 किलोग्राम सोने के आभूषण और बड़ी मात्रा में हीरे के गहने चोरी किए गए। चोरी गए सामान का कुल मूल्य करीब 21 करोड़ रुपए आंका गया है। मदुरै के नेहरू नगर क्षेत्र में पलंगनाथम-कलावासल बाईपास रोड पर स्थित यह तीन मंजिला शोरूम घटना से कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। भूतल पर पार्किंग की सुविधा है, जबकि पहली मंजिल पर सोने के आभूषणों का बिक्री अनुभाग संचालित हो रहा था। ऊपरी मंजिलों पर हीरे और चांदी के आभूषण अनुभाग तैयार किए जा रहे थे।