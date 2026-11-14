जामनगर में शराब तस्करी के बड़े खेल में पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध, डीआईजी ने हेड कांस्टेबल को किया निलंबित

जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को गांधीनगर स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने जामनगर के बी डिवीजन थाना क्षेत्र के नागहेड़ी गांव स्थित जीआइडीसी इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान टीम ने अंग्रेजी शराब की 10,409 बोतलें जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब 37.21 लाख रुपए आंकी गई थी। शराब सहित कुल 1.37 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया था। कार्रवाई के बाद शराब तस्कर राम उर्फ रामको मोढवाडिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ बी डिवीजन पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।