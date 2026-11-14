‘मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेगा सर’, कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के बाद अभिषेक बनर्जी का बयान

बनर्जी ने कालीघाट में अपने घर के पास हाल ही में हुई बुलडोज़र कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा हटाई गई संरचना सरकार द्वारा बनाई गई थी और उसका इस्तेमाल पुलिसकर्मी करते थे। इस बारे में बात करते हुए बनर्जी ने आगे कहा, "यह सब पिछले चार-छह महीनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दो दिन पहले हुई इस बुलडोज़र कार्रवाई में मेरा कुछ भी नहीं था। वो सरकार ने बनवाया था। वहाँ पुलिसकर्मी बैठते थे। वहाँ एक कैंप था, एक चौकी थी और पीछे एक और चौकी थी। तीन चीज़ें तोड़ी गईं। अब वहाँ से पूरा फुटपाथ बंद हो गया है। मैं बीजेपी (BJP) से बस यही गुज़ारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें न हटाया जाए, क्योंकि यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। अगर आपको बुलडोज़र चलाना ही है, तो मुझ पर चलाएं। गरीबों पर मत चलाइए।"