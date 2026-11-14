Surat Metro Rail Project: सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने बदला शहर का ट्रैफिक रूट, आंजणा रेलवे अंडरब्रिज 11 जनवरी तक बंद

सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट। फाइल फोटो- पत्रिका
Anjana Railway Underbridge: सूरत शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे तेज विकास कार्यों के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से रघुकुल गरनाला के पास यूटिलिटी ट्रेंचिंग और 74 मीटर लंबे रेलवे क्रॉसिंग स्पान की असेंबली तथा निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के चलते आंजणा रेलवे अंडरब्रिज को बंद रखकर अस्थाई ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने के संबंध में सूरत शहर के पुलिस आयुक्त वाबांग जमीर ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के दौरान आंजणा फार्म से रघुकुल गरनाला होते हुए कमेला दरवाजा की ओर जाने वाला मार्ग केवल वन-वे ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। वहीं कमेला दरवाजा से रघुकुल गरनाला होते हुए आंजणा फार्म की ओर आने-जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा।
इसके साथ ही इस रूट पर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए और जाम की स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाहनों, आवश्यक सेवा वाहनों, फायर फाइटर, एम्बुलेंस, सूरत महानगरपालिका और अन्य सरकारी वाहनों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। हालांकि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने वाले भारी वाहनों और लग्जरी बसों को पूर्व के ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह अधिसूचना आगामी 11 जनवरी 2027 तक प्रभावशील रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों और मालवाहक वाहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।
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