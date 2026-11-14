Surat Metro Rail Project: सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने बदला शहर का ट्रैफिक रूट, आंजणा रेलवे अंडरब्रिज 11 जनवरी तक बंद

इसके साथ ही इस रूट पर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए और जाम की स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाहनों, आवश्यक सेवा वाहनों, फायर फाइटर, एम्बुलेंस, सूरत महानगरपालिका और अन्य सरकारी वाहनों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। हालांकि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने वाले भारी वाहनों और लग्जरी बसों को पूर्व के ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह अधिसूचना आगामी 11 जनवरी 2027 तक प्रभावशील रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।