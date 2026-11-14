Jawaharlal Nehru: कमला-जवाहरलाल की शादी के बाद क्यों बढ़ गई थी नेहरू परिवार में टेंशन?

जवाहरलाल और कमला का विवाह 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन हुआ। कमला नेहरू को नहीं पता था कि इस नए सफर की शुरुआत में ही उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके मोतीलाल के परिवार में आने से घर के भीतर तनाव पैदा हो गया। यह विवाह जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बहन विजयलक्ष्मी के लिए एक सदमे जैसा था, जो अपनी भाभी से महज एक साल छोटी थीं। कमला एक सुंदर लड़की थीं, जिन्हें एक नन्ही परी जैसी राजकुमारी के रूप में पाला गया था और उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उन्हें पसंद करता था। विजयलक्ष्मी अपने भाई से बेहद स्नेह करती थीं। दोनों की रुचियां एक लगभग जैसी थीं। वे साथ घुड़सवारी करते, एक-दूसरे को कविताएं सुनाते और पार्टियों में साथ जाते थे। लेकिन अचानक विजयलक्ष्मी ने पाया कि उनके भाई के साथ उनकी जगह एक अनगढ़-सी युवा लड़की ने ले ली है। विजयलक्ष्मी की नजर में कमला बाहरी थीं। उनमें उस शालीनता और आधुनिक तौर-तरीकों की कमी थी, जो उनके पिता के घर की बहू बनने के लिए जरूरी समझा जाता था। कमला जानती थीं कि वह केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे परिवार से विवाह कर रही हैं। उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ बहू बनने और बिना शिकायत रिश्ते में आगे बढ़ने की शिक्षा दी गई थी।