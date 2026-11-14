राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखने पर चिराग पासवान की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर बहुत खुशी जताई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से एक बहुत बड़ी आबादी को इस सेतु के न होने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बाढ़ के दिनों में जब हालात और ज्यादा बिगड़ जाते थे, तब लोगों को नदी पार करने में जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। चिराग ने आगे कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए जितना काम किया है, वह वाकई सराहनीय है। मैं पूरी तरह मानता हूं कि इस पुल के लिए नीतीश जी से बेहतर और कोई नाम हो ही नहीं सकता।'