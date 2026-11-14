JMM नेता बोले- दोषी पाए जाने पर विधायक भूषण बाड़ा पर होगी सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा; जानें पूरा मामला

Jharkhand News: झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे नाबालिग से यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। JMM नेता मनोज पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार न तो किसी दोषी को बचाती है और न ही किसी को राजनीतिक कारणों से फंसाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में विधायक भूषण बाड़ा दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।