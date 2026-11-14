Telangana Gig Workers Scheme: गिग वर्कर्स के लिए तेलंगाना का बड़ा दांव: 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा, 10 लाख का हेल्थ कवर और पेंशन की गारंटी

तेलंगाना की यह पहल अचानक नहीं आई है। राज्य विधानसभा ने 30 मार्च को गिग वर्कर्स के कल्याण से जुड़ा विधेयक पारित किया था। श्रम मंत्री विवेक वेंकटस्वामी के अनुसार राज्य में करीब चार लाख गिग वर्कर हैं। देश में सबसे पहले 2023 में राजस्थान ने ऐसा कानून बनाया था। कानून में कल्याण कोष बनाने और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान है। मसौदा विधेयक में कंपनियों से हर भुगतान का एक से दो फीसदी कल्याण शुल्क लेने की बात थी, और शुल्क न चुकाने पर एक साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव था।