गोधरा जांच के बीच ‘फंसाने की साजिश?’ राकेश अस्थाना का दावा, लालू यादव बनाना चाहते थे निशाना

2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दावा किया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उन्हें जस्टिस यूसी बनर्जी समिति के जरिए फंसाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उस समय मीडिया से जुड़े एक परिचित ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी थी।