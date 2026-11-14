Ramchander Rao House Arrest: यह भारत नहीं, एंटी-भारत समिट है! रामचंदर राव का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने घर पर किया नजरबंद

Ramchander Rao house arrest : भारत समिट के बीच बड़ा एक्शन: तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव घर में नजरबंद (फोटो सोर्स: ANI)
Bharat Summit Hyderabad: हैदराबाद में आज वह दिन है जब कांग्रेस का भारत समिट अपने आखिरी पड़ाव पर है और राहुल गांधी के पहुंचने की उम्मीद है। ठीक इसी सुबह तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को पुलिस ने तारनाका स्थित घर में नजरबंद कर दिया। राव ने समिट और राहुल को रोकने की मांग करते हुए आयोजन को देश-विरोधी ताकतों का जमावड़ा बताया था। इसी टकराव ने सुबह-सुबह राज्य की राजनीति को गरमा दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई के X पोस्ट के मुताबिक, तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को शनिवार को पुलिस ने हैदराबाद के तारनाका में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। राव ने मांग की थी कि भारत समिट को रोका जाए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इसमें शामिल न होने दिया जाए। उनका आरोप है कि इस आयोजन के नाम पर भारत-विरोधी ताकतों को बुलाया गया है।
भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किए वादे पूरे करने के बजाय राज्य में देश-विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के मुताबिक देश की शांति भंग करने के इरादे से राष्ट्र-विरोधी समूहों से हाथ मिलाया जा रहा है और इसके लिए "भारत समिट" का नाम इस्तेमाल हो रहा है।
यह समिट 13 और 14 नवंबर को हाईटेक्स में हो रहा है और इसमें करीब 70 देशों के लगभग एक हजार प्रतिनिधि जुटे हैं। चर्चा के विषय हैं बदलती वैश्विक व्यवस्था, भारत की विदेश नीति, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता। कांग्रेस ने इसे नेहरू की 137वीं जयंती और स्वतंत्रता के 80वें वर्ष से भी जोड़ा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 14 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में आना है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा 13 नवंबर को पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाली थीं।
भाजपा का विरोध अचानक नहीं उभरा। राव पहले ही काले झंडे दिखाने और राहुल को कार्यक्रम में न जाने देने की चेतावनी दे चुके थे। यह दूसरा भारत समिट है। पिछला अप्रैल 2025 में हुआ था, जिसका विषय "डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस" था। तब राहुल के कश्मीर दौरे की वजह से पूर्ण सत्र एक दिन टालना पड़ा था।
यह पहला मौका नहीं है जब राव पुलिस की पाबंदी में आए हैं। अगस्त 2025 में उन्हें पेद्दम्मा मंदिर स्थल जाने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया था। अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले भी यही हुआ। सितंबर में नलगोंडा जाने से रोके जाने पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे राहुल के संविधान-प्रेम की पोल खोलने वाला कदम बताया था।
सियासी माहौल गर्म रहने वाला है। समिट के बाद 7 से 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट होना है। राज्य सरकार निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है, जबकि भाजपा सवाल उठा रही है कि वादे कब पूरे होंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय