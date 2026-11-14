Ramchander Rao House Arrest: यह भारत नहीं, एंटी-भारत समिट है! रामचंदर राव का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने घर पर किया नजरबंद

यह समिट 13 और 14 नवंबर को हाईटेक्स में हो रहा है और इसमें करीब 70 देशों के लगभग एक हजार प्रतिनिधि जुटे हैं। चर्चा के विषय हैं बदलती वैश्विक व्यवस्था, भारत की विदेश नीति, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता। कांग्रेस ने इसे नेहरू की 137वीं जयंती और स्वतंत्रता के 80वें वर्ष से भी जोड़ा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 14 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में आना है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा 13 नवंबर को पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाली थीं।