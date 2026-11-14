Godhra Train Burning: “आग जानबूझकर लगी थी, सिर्फ S6 निशाना बना”: सोनिया के “विवादित” दावे पर SIT प्रमुख अस्थाना का दो टूक जवाब

विवाद सोनिया गांधी के संस्मरण से उठा है। किताब में उन्होंने लिखा है कि चार डिब्बों में आग लगी और 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, पर आग का कारण "विवादित" है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इसके बाद फैली हिंसा राज्य के कई हिस्सों में पहुंची और पीड़ित ज्यादातर मुसलमान थे। किताब का नाम "बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव" है और इसका अंतरराष्ट्रीय संस्करण 10 नवंबर को अमेरिकी प्रकाशक नॉफ के जरिए आना तय था। भारत में यह किताब पहले ही प्रकाशन विवाद में उलझ चुकी है। खबरों के मुताबिक पेंगुइन इंडिया ने पांडुलिपि के एक हिस्से में बदलाव और हटाव मांगे थे, जिन्हें सोनिया ने ठुकरा दिया। प्रकाशक ने इस दावे को नकारा है।