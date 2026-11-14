Godhra Train Burning: “आग जानबूझकर लगी थी, सिर्फ S6 निशाना बना”: सोनिया के “विवादित” दावे पर SIT प्रमुख अस्थाना का दो टूक जवाब

Sonia Gandhi Memoir : गोधरा की आग पर 24 साल बाद नया सवाल: क्या जांच पर था मोदी का दबाव? अस्थाना देंगे जवाब (फोटो सोर्स: ANI)
Sonia Gandhi Memoir: जिस आग को सोनिया गांधी ने अपनी किताब में "विवादित" कहा, उसकी जांच करने वाले अफसर ने अब उसी दावे को सिरे से नकार दिया है। गुजरात एसआईटी के प्रमुख रहे राकेश अस्थाना ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सजा भी मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव वाले सवाल पर भी खुलकर जवाब दिया। यही सीधा टकराव इस खबर को आज की सबसे बड़ी बहस बनाता है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में 2002 के साबरमती ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाली गुजरात पुलिस एसआईटी के पूर्व प्रमुख राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सोनिया ने अपनी आत्मकथा में आग के कारण को विवादित बताया है। अस्थाना ने कहा कि वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि कारण अब भी अनिश्चित है। उनके मुताबिक जांच पूरी हो चुकी है, सजा दिलाई जा चुकी है और यह ज्वलनशील तरल से जानबूझकर लगाई गई आग थी। उन्होंने यह भी कहा कि निशाने पर सिर्फ एस-6 डिब्बा था।
विवाद सोनिया गांधी के संस्मरण से उठा है। किताब में उन्होंने लिखा है कि चार डिब्बों में आग लगी और 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, पर आग का कारण "विवादित" है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इसके बाद फैली हिंसा राज्य के कई हिस्सों में पहुंची और पीड़ित ज्यादातर मुसलमान थे। किताब का नाम "बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव" है और इसका अंतरराष्ट्रीय संस्करण 10 नवंबर को अमेरिकी प्रकाशक नॉफ के जरिए आना तय था। भारत में यह किताब पहले ही प्रकाशन विवाद में उलझ चुकी है। खबरों के मुताबिक पेंगुइन इंडिया ने पांडुलिपि के एक हिस्से में बदलाव और हटाव मांगे थे, जिन्हें सोनिया ने ठुकरा दिया। प्रकाशक ने इस दावे को नकारा है।
उन्होंने घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए बताया कि कुल 59 लोग मारे गए, जिनमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष थे। ये लोग डिब्बे के भीतर ही फंसे रह गए, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाए। अस्थाना के अनुसार जांच में सामने आया कि कुछ लोग कूदकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, पर भीड़ ने उनका पीछा किया और उन्हें मारा या घायल किया। इसलिए उनका कहना है कि इसे हादसा और भीड़ की हिंसा से मुक्त घटना बताना जांच से मेल नहीं खाता।
दंगों की जांच पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा बंद किए गए सभी दंगा-संबंधी मामलों को दोबारा खोलकर फिर से जांचने का निर्देश दिया था। इसके बाद करीब 750 लोगों को नए सिरे से गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोपपत्र दाखिल हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी ने दखल नहीं दिया। जमीन पर जो देखा और जांचा, उसके आधार पर उन्हें किसी तरह की दखलंदाजी या सांठगांठ नहीं मिली।
अब पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग में अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवक मारे गए थे। इसके बाद गुजरात में भड़के दंगों में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे।
कारण पर अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए। राज्य सरकार के नानावटी-मेहता आयोग ने 2008 में इसे सुनियोजित साजिश बताया। वहीं बनर्जी समिति सहित कई जांचों की रिपोर्टें एक-दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। कुछ विद्वान आगजनी के दावों पर आज भी संदेह जताते हैं।
अदालतों का रुख साफ रहा है। विशेष अदालत ने 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 को बरी किया। इनमें 11 को फांसी और 20 को उम्रकैद मिली। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 की फांसी को उम्रकैद में बदला और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 2018 में विशेष अदालत ने दो और आरोपियों को उम्रकैद सुनाई।
यानी अदालतों में साजिश साबित मानी गई, मगर आयोगों और विश्लेषकों के बीच मतभेद की खाई बनी रही। "विवादित" शब्द पर बहस इसी खाई से उपजी है, और अस्थाना का इंटरव्यू इस बहस में नया अध्याय खोल सकता है।
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