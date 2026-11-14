‘भारत समिट’ को बीजेपी ने बताया ‘भारत विरोधी समिट’, शशि थरूर के बयान पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का पलटवार

Bharat Summit: भारत समिट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत समिट को 'भारत विरोधी समिट' बताया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिन्होंने पहले लेख लिखकर और अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और देश के खिलाफ बातें कही थीं।