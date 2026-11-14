Jawaharlal Nehru Archive: जवाहरलाल नेहरू को जानना है तो अब किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, खुला है दस्तावेजों का महासागर

Jawaharlal Nehru Archive : नेहरू को जानना है तो अब किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, खुला है दस्तावेजों का महासागर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Jawaharlal Nehru Legacy: इतिहास को लेकर दावे और प्रतिदावे होते रहेंगे, लेकिन असली तस्वीर उन दस्तावेजों में मिलती है जो समय की कसौटी पर सुरक्षित रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विचारों, फैसलों और सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए तैयार किया गया डिजिटल आर्काइव अब इसी दिशा में एक अहम पहल बनकर उभरा है। एक साल में लाखों लोगों तक पहुंच बना चुका यह मंच अब अपने अगले चरण में और व्यापक ऐतिहासिक सामग्री जुटाने की तैयारी कर रहा है।
जवाहरलाल नेहरू को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और वैचारिक मतभेदों के बीच अब उनके जीवन और कार्यों को समझने के लिए दस्तावेजों का एक विशाल डिजिटल मंच तैयार है। नेहरू आर्काइव की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसके आंकड़े साझा करते हुए बताया कि इस पहल को देश-दुनिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। खास बात यह है कि आने वाले समय में यह संग्रह और विस्तृत होने जा रहा है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि Nehruarchive.in को बीते एक वर्ष में 10 लाख से अधिक अलग-अलग विजिटर मिले हैं, जबकि इसके पेज चार करोड़ से ज्यादा बार देखे जा चुके हैं। इस डिजिटल संग्रह में जवाहरलाल नेहरू के चयनित कार्यों के 100 खंड उपलब्ध हैं। वर्ष 1903 से 1964 तक की अवधि को समेटने वाले इन खंडों में लगभग 77 हजार पृष्ठ, 34 हजार से अधिक टेक्स्ट दस्तावेज और करीब 3 हजार तस्वीरें शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य इतिहास को केवल पुस्तकालयों और शोध संस्थानों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि आम नागरिकों, विद्यार्थियों और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाया गया है। यहां सामग्री को खोजने, पढ़ने, मुफ्त डाउनलोड करने और अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है।
इस परियोजना का अगला चरण पहले से कहीं अधिक व्यापक होने वाला है। जयराम रमेश के मुताबिक, अब नेहरू से संबंधित ऐसी सामग्री भी जुटाई जाएगी जो मौजूदा चयनित संकलनों का हिस्सा नहीं बन सकी। इसमें देश-विदेश के अभिलेखागार से पत्र, दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकें, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग और उस दौर के राजनीतिक कार्टून शामिल किए जाने की योजना है।
इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नेहरू के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए उनके भाषणों के साथ-साथ समकालीन नेताओं, विदेशी प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ हुए पत्राचार का अध्ययन भी जरूरी है। नवंबर 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में टैगोर, आइंस्टीन, चर्चिल और माउंटबेटन से जुड़े उन पत्रों की तलाश का उल्लेख किया गया था, जो चयनित संकलन में उपलब्ध नहीं थे।
नेहरू आर्काइव की कहानी केवल आधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का दशकों पुराना इतिहास है। उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 17 अगस्त 1964 को राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 110 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति ने इस फंड की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया था।
27 जून 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने नेहरू की स्मृति में एक भावपूर्ण अपील जारी की थी। इसमें उन्होंने उनके विचारों और जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक योगदान का आह्वान किया था। प्रस्तुत दस्तावेजों में 21 दिसंबर 1964 को ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर दर्ज हैं।
इस ऐतिहासिक दस्तावेज की खासियत यह है कि इसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला, के. कामराज और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम और हस्ताक्षर मौजूद हैं।
जयराम रमेश का मानना है कि नेहरू के योगदान को लेकर आलोचना और राजनीतिक विवाद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री तक लोगों की सीधी पहुंच बेहद जरूरी है। डिजिटल आर्काइव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। यह मंच पाठकों को किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के बजाय मूल दस्तावेजों के आधार पर अपनी समझ विकसित करने का अवसर देता है।
इतिहास का मूल्यांकन नारों से नहीं, प्रमाणों और संदर्भों से होता है। नेहरू आर्काइव की असली सफलता भी इसी बात में होगी कि आने वाली पीढ़ियां भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर को स्वयं पढ़ें, परखें और समझें।
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