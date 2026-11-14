Jawaharlal Nehru Archive: जवाहरलाल नेहरू को जानना है तो अब किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, खुला है दस्तावेजों का महासागर

Jawaharlal Nehru Legacy: इतिहास को लेकर दावे और प्रतिदावे होते रहेंगे, लेकिन असली तस्वीर उन दस्तावेजों में मिलती है जो समय की कसौटी पर सुरक्षित रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विचारों, फैसलों और सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए तैयार किया गया डिजिटल आर्काइव अब इसी दिशा में एक अहम पहल बनकर उभरा है। एक साल में लाखों लोगों तक पहुंच बना चुका यह मंच अब अपने अगले चरण में और व्यापक ऐतिहासिक सामग्री जुटाने की तैयारी कर रहा है।