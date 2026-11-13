Maharashtra: पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम का खतरनाक सच आया सामने, प्रयोगशाला जांच में हजारों गुना जहरीले तत्व मिले

रिपोर्ट के अनुसार एक ब्यूटी क्रीम में पारे की मात्रा 48,453.44 पीपीएम मिली है। जबकि सौंदर्य प्रसाधन नियमों के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 1 पीपीएम है। इस तरह क्रीम में पारे की मात्रा तय सीमा से करीब 48 हजार गुना अधिक पाई गई। इसी तरह एक अन्य ब्यूटी क्रीम में पारे की मात्रा 6,924.94 पीपीएम मिली है। यह भी तय सीमा से करीब 7 हजार गुना अधिक है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आने के बाद जब्त सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके इस्तेमाल से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि पारे और आर्सेनिक जैसे तत्वों का लंबे समय तक संपर्क शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनसे त्वचा, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ने का खतरा रहता है।