राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय पर छगन भुजबल का बड़ा बयान, बोले- दोनों गुट साथ बैठकर फैसला लें, टुकड़ों में नहीं चलेगी बात

शरद पवार से अजित पवार गुट के विधायकों की मुलाकात पर भी भुजबल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे खुद भी शरद पवार से अस्पताल और उनके घर पर मिलने गए थे। किसी नेता की तबीयत पूछने जाना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में दो बड़े नेता रहे हैं। एक बाल ठाकरे और दूसरे शरद पवार। दोनों उनके मार्गदर्शक रहे हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी अलग है और वे खुद दूसरे दल में हैं।भुजबल ने कहा कि अगर दोनों पवार एक साथ आते हैं तो पुराने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि शरद पवार के साथ उन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय कई नेता कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने को लेकर असमंजस में थे।