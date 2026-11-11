अजित पवार के महायुति छोड़ने के दावे पर सियासी घमासान, उमेश पाटील बोले- आधिकारिक बयान या पत्र सार्वजनिक करें

दरअसल, अतुल लोंढे ने भाजपा पर सहयोगी दलों के साथ 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' की नीति अपनाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि भाजपा पहले मित्र दलों को साथ लेकर सत्ता हासिल करती है और बाद में उनका राजनीतिक महत्व कम करने में जुट जाती है। लोंढे के इस बयान पर उमेश पाटील ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक आरोप लगाने से पहले इतिहास और आंकड़ों को भी देखना चाहिए। भाजपा की नीति पर सवाल उठाते समय एनडीए के इतिहास और भाजपा के सहयोगी दलों के साथ लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए।