TVK विधायकों को मुख्यमंत्री विजय की नसीहत, जनसेवा छोड़ विवादों में उलझे तो होगी कार्रवाई

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अलावा राज्य में कई राजनीतिक दल हैं, जो सरकार को घेरने और छवि खराब करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने डीएमके को अपनी पार्टी का मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी करार दिया और विधायकों को आगाह किया कि वे विपक्षी दलों की किसी भी रणनीति या राजनीतिक जाल में न फंसें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से एकजुट रहकर केवल शासन और जनहित के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।