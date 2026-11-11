प्रशांत किशोर का BJP पर निशाना, बोले- 15 साल से ब्राह्मण विधायक, फिर भी नहीं सुधरे हालात; मुस्लिमों की नाराजगी पर भी उठाए सवाल

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के बीच मुख्य रूप से तीन तरह की बातें सामने आई थीं। पहली यह कि क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक है, इसलिए चुनाव का टिकट भी किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को ही मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी ब्राह्मण विधायक के जीतने से क्षेत्र की सभी समस्याएं दूर हो जातीं, तो पिछले 15 वर्षों से यहां ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद लोगों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ?