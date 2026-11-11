1984 में हजारों सिखों के नरसंहार पर मंत्री सिरसा ने उठाए सवाल, किताब में लिखे दावों को बताया भ्रामक

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) बाजार में आ गई है। सोनिया गांधी ने इस किताब में कई खुलासे किए है। वहीं सिखों के नरसंहार को लेकर भी सोनिया गांधी ने किताब में जिक्र किया है। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने 1984 में हजारों निर्दोष सिखों के नरसंहार को लेकर किताब में किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं।