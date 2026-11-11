डीएमके ने विजय सरकार पर साधा निशाना – ‘आज़ादी के बाद से तमिलनाडु के इतिहास में सबसे खराब 6 महीने’

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ रूपए के घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह साइबर धोखाधड़ी का मामला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तीन खातों से यह रकम निकाली गई। रामनाथपुरम जिले के मंडपम पंचायत यूनियन से 14 करोड़, नागपट्टिनम से 3.10 करोड़ और तिरुप्पुर जिले के धारापुरम पंचायत यूनियन से 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। बीजेपी राज्य सचिव विनोज पी. सेल्वम (Vinoj P Selvam) ने इस मामले में सवाल उठाते हुए पूछा, "सीएम विजय कहाँ हैं? क्या लोगों के टैक्स के पैसे की कोई सुरक्षा नहीं है? क्या यही विजय सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव खासियत है? यह घटना विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार की प्रशासनिक निगरानी, ​​जवाबदेही और तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये फंड ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जन कल्याण के लिए हैं। यह वो पैसा है जो आम नागरिकों के फायदे के लिए सरकार को सौंपा गया था। साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर सरकारी भुगतान प्रणालियों में सेंध कैसे लगाई? जब तमिलनाडु की जनता जवाब मांग रही है, तब सीएम विजय सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?"