मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का हमला, बोली- पैरों तले जमीन खिसक गई, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी सरकार

सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में मौजूदा सरकार को लेकर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि मोदी सरकार के सामने अब पहले जैसी स्थिति नहीं है और उनके कदमों से असुरक्षा का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहने वाली है। मंगलवार को बाजार में आई इस किताब में सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालात के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को लेकर भी अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें युवाओं में निष्पक्षता की इच्छा दिखाई देती है। साथ ही, वे दमनकारी व्यवस्थाओं और अन्याय को खत्म करने की चाह रखते हैं।