मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का हमला, बोली- पैरों तले जमीन खिसक गई, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी सरकार

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Photo-IANS)
Sonia Gandhi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेगी। सोनिया गांधी ने अपने नए संस्मरण में लिखा है कि सरकार के फैसलों और उसके कामकाज से उसकी असुरक्षा झलकती है। उन्होंने देश की अगली पीढ़ी से उम्मीद जताई कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी और भारत की एकता व आजादी की रक्षा करेगी।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में मौजूदा सरकार को लेकर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि मोदी सरकार के सामने अब पहले जैसी स्थिति नहीं है और उनके कदमों से असुरक्षा का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहने वाली है। मंगलवार को बाजार में आई इस किताब में सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालात के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को लेकर भी अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें युवाओं में निष्पक्षता की इच्छा दिखाई देती है। साथ ही, वे दमनकारी व्यवस्थाओं और अन्याय को खत्म करने की चाह रखते हैं।
यह संस्मरण सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सोनिया गांधी के जीवन के हर अहम पड़ाव को जगह मिली है। किताब में इटली में बीते उनके बचपन, कैंब्रिज में राजीव गांधी से पहली मुलाकात और फिर उनके साथ भारत आकर नई जिंदगी की शुरुआत का भावुक जिक्र है। इसके अलावा, राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद कांग्रेस की कमान संभालने तक के उनके कठिन सफर को भी इसमें बयां किया गया है।
सोनिया गांधी ने देश के युवाओं पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें देश के नौजवानों में निष्पक्षता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जबरदस्त इच्छा दिखाई देती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी देश की साझा विरासत, लोकतांत्रिक भावनाओं और उन आजादियों की रक्षा करेगी, जिन्हें पाने के लिए देश को लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा देश के घावों को भरेंगे और भारत की एकता को और मजबूत बनाएंगे।
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नई दिल्ली
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