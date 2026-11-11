मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें, 12 नवंबर से 2-4 रूपए प्रति लीटर होगा महंगा

सबसे ज़्यादा कीमत फुल क्रीम दूध की बढ़ाई गई है। यह बढ़ोत्तरी 4 रूपए प्रति लीटर की हुई है। वहीँ गाय के दूध में 3 रूपए प्रति लीटर और बाकी वेरिएंट में 2 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद टोंड दूध (बल्क/खुला) जो अब तक 58 रूपए प्रति लीटर मिलता था, गुरुवार से 60 रूपए प्रति लीटर हो जाएगा। टोंड दूध (पाउच) जो अब तक 60 रूपए प्रति लीटर मिलता था, गुरुवार से 62 रूपए प्रति लीटर हो जाएगा। डबल टोंड दूध जो अब तक 54 रूपए प्रति लीटर मिलता था, गुरुवार से 56 रूपए प्रति लीटर हो जाएगा। गाय का दूध जो अब तक 62 रूपए प्रति लीटर मिलता था, गुरुवार से 65 रूपए प्रति लीटर हो जाएगा। फुल क्रीम दूध (पाउच) जो अब तक 72 रूपए प्रति लीटर मिलता था, गुरुवार से 76 रूपए प्रति लीटर हो जाएगा।