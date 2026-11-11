मोदी सरकार ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई तत्काल प्रभाव से रोक

DGFT ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि प्राइमरी सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के ऐसे वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात की नीति में बदलाव किया गया है, जो बिना छंटाई के हैं और जिनमें लेड, कैडमियम या पारा नहीं है। इस आदेश में कहा गया है कि इस रोक का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बता दें कि अब तक इस श्रेणी के बैटरी कचरे का निर्यात 'फ्री' कैटेगरी में आता था। यानी इसके निर्यात पर प्रतिबंध नहीं था।