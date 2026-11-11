एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी! वॉशरूम में मिला नोट, यात्रियों को विमान से उतारा गया

मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बुधवार सुबह 10:20 बजे कोलकाता से रवाना होना था। उड़ान से कुछ समय पहले विमान के वॉशरूम में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला। कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नोट में सुबह 11:10 बजे विमान को हाईजैक करने की धमकी दी गई थी। विमान के शौचालय में लगे शीशे पर यह संदेश लिखा हुआ था। फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, तभी इस पर किसी की नजर पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इसकी जानकारी दी।