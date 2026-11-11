‘सुसाइड नहीं, दरोगा की मिलीभगत से हुई हत्या’, निशा भगत की मां का आरोप; अब CBI करेगी जांच

Nisha Bhagat Death Case: झारखंड की एक प्रमुख आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उनके परिवार, आदिवासी संगठनों और आम जनता की लगातार मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद शोक संतप्त परिवार ने उम्मीद जताई है कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी और साजिश रचने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।