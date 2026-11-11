चीनी जासूस स्कैंडल पर Nvidia CEO जेंसन हुआंग ने स्टाफ से मांगी माफी, बोर्ड ने पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी को सौंपी जांच

इस बीच, सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर ने राष्ट्रपति ट्रंप पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालने का आरोप लगाया है। शुमर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को एक साल से भी पहले इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ के संबंध एक चीनी जासूस से हैं, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय ट्रंप उन्हें अपने साथ बीजिंग ले गए, चीन को AI चिप्स तक पहुंच देने की उनकी सलाह मानी और यहां तक ​​कि एनवीडिया से 2.5 करोड़ डॉलर का चंदा भी स्वीकार कर लिया। शुमर ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस चूक के लिए तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की है।