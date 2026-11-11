असम में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरे कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे

पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे
Assam Train Accident: असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के दिगारू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ।कोलकाता से मिजोरम के सैरांग जा रही ट्रेन संख्या 13125 कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस लगभग 6:54 बजे जब दिगारू स्टेशन से गुजर रही थी, तो उसके डिब्बे तेज झटके के साथ पटरी से उतर गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कोचों में अधिकांश वातानुकूलित (AC) डिब्बे थे। डिब्बों के झुकने और ट्रैक से उतरते ही यात्रियों में भारी चीख-पुकार मच गई।
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, एक दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए इस ट्रेन को दिगारू स्टेशन पर लाया जा रहा था। इस दौरान, ट्रेन का इंजन और उसके ठीक पीछे के पांच कोच पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोको पायलट एक फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सका। पटरी से उतरे अधिकांश कोच वातानुकूलित (AC) थे, जिससे बोगियों के भीतर अचानक तेज झटके के साथ अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक अपडेट साझा किया। उन्होंने लिखा, "सभी यात्री सुरक्षित हैं। चार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें पास के अस्पताल में जरूरी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। हम स्थिति को लेकर रेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। पटरियों पर फंसे सभी यात्रियों को जरूरी चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं और उनकी आगे की यात्रा के लिए एक वैकल्पिक ट्रेन का इंतजाम किया गया है।"
दिगारू स्टेशन के यार्ड क्षेत्र में हुए इस हादसे के कारण दोनों मुख्य रेलवे ट्रैक अप और डाउन लाइन पूरी तरह से बंद हो गए। इसके चलते पूर्वी असम, बराक घाटी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा से आने-जाने वाली सभी ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक (GM), अन्य वरिष्ठ तकनीकी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वे खुद ट्रैक को बहाल करने के काम की निगरानी कर रहे हैं, जिसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है।
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से इस रूट पर चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को रोक दिया गया है या उन्हें नजदीकी स्टेशनों पर ही रोक कर रखा गया है। ट्रेन नंबर 12067 (गुवाहाटी - जोरहाट टाउन) जन शताब्दी एक्सप्रेस को पानबारी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। वहीं, ट्रेन नंबर 15627 (कोयंबटूर - सिलचर) एक्सप्रेस को पानीचैती रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक क्रेन की मदद से पटरी से उतरे डिब्बों और इंजन को हटा नहीं दिया जाता और लाइन को परिचालन के लिए सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों का मार्ग बदल दिया जाएगा या उनका समय फिर से निर्धारित किया जाएगा।
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