असम में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरे कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे

दिगारू स्टेशन के यार्ड क्षेत्र में हुए इस हादसे के कारण दोनों मुख्य रेलवे ट्रैक अप और डाउन लाइन पूरी तरह से बंद हो गए। इसके चलते पूर्वी असम, बराक घाटी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा से आने-जाने वाली सभी ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक (GM), अन्य वरिष्ठ तकनीकी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वे खुद ट्रैक को बहाल करने के काम की निगरानी कर रहे हैं, जिसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है।