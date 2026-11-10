अन्ना हजारे के आंदोलन को BJP-RSS का समर्थन था, UPA सरकार गिराना था मकसद; सोनिया गांधी ने किताब में किया दावा

Sonia Gandhi Book: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को बीजेपी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पर्दे के पीछे से संगठित और समर्थित किया था। सोनिया गांधी ने कहा कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तत्काली यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल करना था।