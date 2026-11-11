बारिश स्थानीय हलचल या मानसूनी बादलों से? पता लगाना हुआ आसान

आइआइटी के प्रो.आर.आइ. सुजीत और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एसटी रडार सेंटर के प्रो.बी.एन.गोस्वामी की टीमों का यह शोध अमरीकन शोध पत्रिका‘जर्नल ऑफ क्लाइमेट’ में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने पिछले 84 साल के 84 वर्षों के बारिश के आंकड़ों के विश्लेषण, जलवायु नेटवर्क और जटिल तंत्रों के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए शोध में बताया कि अलग-अलग जगहों पर बारिश शुरू होने से बनने वाले तंत्र के छोटे-छोटे समूह एक-दूसरे से जुड़ते हैं और धीरे-धीरे एक बड़े समूह का रूप लेते हैं। तभी वहां बड़े स्तर पर मानसून की शुरुआत मानी जाएगी।