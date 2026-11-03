Cyclone Murasu: चक्रवात मुरासु ने आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मचाया कहर, कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि तट से टकराते समय हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सुबह तक हवा की गति इसी तरह बनी रहने की संभावना है। IMD ने यह भी अनुमान जताया है कि सामान्य ज्वार-भाटा के स्तर से लगभग 1.0 से 1.5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें (स्टॉर्म सर्ज) उठ सकती हैं। इसके कारण 3 नवंबर की सुबह तक दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के निचले हिस्सों में पानी भर सकता है। विभाग के अनुसार, बापटला के साथ-साथ कृष्णा और प्रकाशम जिलों में समुद्री लहरों का स्तर सबसे अधिक रहने की आशंका है, जिसके बाद धीरे-धीरे इसमें कमी आएगी। IMD के मुताबिक, अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।