2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मोबाइल ग्राहकों के लिए TRAI के नए शिकायत नियम, जानिए 24 घंटे की सुविधा से लेकर जुर्माने तक की पूरी जानकारी

TRAI के नए नियमों से मोबाइल ग्राहकों को 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने, रोजाना 16 घंटे असली कर्मचारी से बात करने और 15 दिन में अपील के निपटारे की सुविधा मिलेगी। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर 20 लाख तक जुर्माना लग सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Updated: 3 Nov 2026, 1:00 AM IST

TRAI new rules

AI Image-(ChatGpt)

TRAI New Rules: देश के 130 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के इन नियमों के तहत अब ग्राहक 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। रोजाना कम से कम 16 घंटे किसी असली कर्मचारी से बात करने की सुविधा मिलेगी और अपील का निपटारा 15 दिन में होगा। शिकायत से बचने या उसे न सुलझाने पर कंपनियों पर 1,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। निपटारे की पूरी व्यवस्था बनाना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।

ग्राहकों को ये तीन बड़ी राहत

24 घंटे शिकायत: ग्राहक कंपनी के मोबाइल ऐप से भी दिन-रात कभी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। असंतुष्ट होने पर अपील भी कर सकेंगे।

16 घंटे असली कर्मचारी: कंपनियों को रोजाना कम से कम 16 घंटे किसी असली कर्मचारी से बात करने की सुविधा देनी होगी।

15 दिन में अपील का निपटारा: अपील की अवधि 30 दिन से घटाकर 15 दिन की गई है। अपीलीय प्राधिकरण को भी 15 दिन में अंतिम फैसला देना होगा।

यूं जानें कितना जुर्माना

शिकायत गलत तरीके से खारिज करने या ठीक से न सुलझाने पर प्रति शिकायत 1,000 रुपए तक दंड।

अपील गलत तरीके से खारिज करने या ठीक से न निपटाने पर प्रति अपील 5,000 रुपए तक दंड।

एक दूरसंचार क्षेत्र (सर्कल) में एक तिमाही का कुल अधिकतम दंड 20 लाख रुपए।

नियम न मानने या शिकायत-अपील की जांच में गड़बड़ी मिलने पर भी दंड संभव।

ट्राई ने पहले 50 लाख रुपए तक जुर्माना प्रस्तावित किया था, जिसे अंतिम नियमों में घटाकर प्रति सर्कल, प्रति तिमाही 20 लाख रुपए किया गया।

ये भी प्रमुख बदलाव

सिर्फ मशीन के भरोसे नहीं: कंपनियां एआई चैटबॉट (मशीन से चलने वाली स्वचालित बातचीत प्रणाली) इस्तेमाल कर सकेंगी, पर इंसानी निगरानी जरूरी होगी, ताकि जटिल शिकायतों में ग्राहक मशीनी जवाबों तक सीमित न रहें।

दिव्यांगों के लिए अलग हेल्पलाइन: कंपनियों को दिव्यांग ग्राहकों के लिए अलग सहायता केंद्र या हेल्पलाइन बनानी होगी।

सीईओ-बोर्ड तक पहुंचेगी प्रतिक्रिया: शिकायतों और उनके निपटारे पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया अब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या निदेशक मंडल तक पहुंचेगी।

नियम तोड़ने पर दंड: प्रबंधन की जवाबदेही तय की गई है। जरूरी रिपोर्ट समय पर जमा न करने पर भी आर्थिक दंड लगेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / National News / मोबाइल ग्राहकों के लिए TRAI के नए शिकायत नियम, जानिए 24 घंटे की सुविधा से लेकर जुर्माने तक की पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हरियाणा से एक और महिला गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी हिरासत में

Tiger Shroff case
राष्ट्रीय

राहुल गांधी और गांधी परिवार के विदेश संबंधों पर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासी तकरार

bjp news
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में सराफा कारोबारी का फिल्मी अंदाज में अपहरण, पुलिस ने कार पकड़ी तो तेलंगाना का निकला कनेक्शन

Maharashtra Kidnapping Case
राष्ट्रीय

जनप्रतिनिधियों से पूछे बिना प्रशासन ने लिया फैसला, दीया मिर्जा के वीडियो पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम का बयान

Controversy over Dia Mirza statement
राष्ट्रीय

राहुल गांधी को CM देवेंद्र फडणवीस की खुली चुनौती, जब दादी संविधान नहीं बदल पाईं तो आप क्या कर लेंगे?

devendra fadnavis rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.