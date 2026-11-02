टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हरियाणा से एक और महिला गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी हिरासत में

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने हरियाणा के करनाल से सुनैना पंडित को गिरफ्तार किया है। वह इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता और गैंग लीडर अनिल पंडित की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक, सुनैना ने अनिल पंडित के निर्देश पर हमले के लिए पैसों का इंतजाम करने में मदद की थी।