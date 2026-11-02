2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जनप्रतिनिधियों से पूछे बिना प्रशासन ने लिया फैसला, दीया मिर्जा के वीडियो पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम का बयान

Dia Mirza: मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का कहना है कि लोगों को दीया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दीपावली कैसे मनाई जाए। यह बात तब सामने आई जब बीएमसी ने उनके दीपावली वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Gajanand Prajapat

Updated: 2 Nov 2026, 8:54 PM IST

Controversy over Dia Mirza statement

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमीत सातम और दीया मिर्जा (फोटो-ANI/ IANS)

Dia Mirza Controversy: अभिनेत्री दीया मिर्जा के प्रदूषण मुक्त दीपावली अभियान वाले वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने कहा है कि कुछ सेलिब्रिटी देश-विरोधी ताकतों से हाथ मिला चुके हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमें दीपावली कैसे मनाते हैं यह सीखने की जरूरत नहीं है।

जब अमित साटम से पूछा गया कि बीएमसी में भाजपा की सरकार होते हुए भी यह वीडियो कैसे जारी हो गया तो उन्होंने कहा कि भले ही बीएमसी में भाजपा की सरकार है, लेकिन कुछ फैसले प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। यह फैसला जनप्रतिनिधियों से सलाह किए बिना प्रशासन ने लिया था।

दीया मिर्जा पर भड़कीं मुंबई की मेयर रितु तावड़े, बोलीं- अभिनेत्री का एजेंडा हिंदुत्व विरोधी, किया ब्लैकलिस्ट

ये भी पढ़ें
Dia Mirza diwali video row

अमित साटम ने क्या कहा?

साटम ने कहा कि वीडियो में दीया को शामिल करने का फैसला चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछे बिना लिया गया था। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया है और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, हमें टुकड़े-टुकड़े गैंग या भारत विरोधी ताकतों के हमदर्दों से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दीवाली कैसे मनाई जानी चाहिए। साटम ने यह भी कहा कि दीपावली इस धरती पर 5,000 साल पहले से मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाएगी।

कई नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

इस विवाद को बढ़ते देख कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि दीपावली कैसे मनानी है, यह किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि बीएमसी प्रशासन ने वीडियो के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी थी। वहीं, मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया कि दीया ईद, मुहर्रम और बकरीद जैसे त्योहारों पर ऐसी सलाह क्यों नहीं देतीं।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीएमसी ने दीपावली से पहले जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें क्रिकेट और फिल्म जगत की कई हस्तियों के वीडियो बनाए गए। दीया मिर्जा को भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने अपने वीडियो में मुंबई के लोगों से पटाखे न फोड़ने और ध्वनि प्रदूषण से बचने की अपील की थी।

दीय मिर्जा का वीडियो हटाया गया

इसके बाद साटम ने बीएमसी को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि हमें दीया मिर्जा से दीपावली मनाने का तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ ही समय बाद बीएमसी ने उनका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया।

माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे, महेश कोठारे, शिव ठाकरे, सिद्धार्थ जाधव और स्वप्निल जोशी जैसे कलाकारों ने भी वीडियो बनाए थे। जो अब भी मौजूद हैं। वहीं, बीएमसी ने वीडियो हटाने की कोई वजह नहीं बताई।

वीडियो हटाए जाने के बाद दीया ने कहा कि उन्होंने इस अभियान के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा।

दीया मिर्जा के दिवाली वाले वीडियो पर बवाल, BJP ने किया विरोध, अभिनेत्री बोलीं- कोई पैसा नहीं लिया है

ये भी पढ़ें
BJP BMC Diwali Campaign

खबर शेयर करें:

Updated on:

2 Nov 2026, 8:54 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / जनप्रतिनिधियों से पूछे बिना प्रशासन ने लिया फैसला, दीया मिर्जा के वीडियो पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम का बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

राहुल गांधी को CM देवेंद्र फडणवीस की खुली चुनौती, जब दादी संविधान नहीं बदल पाईं तो आप क्या कर लेंगे?

devendra fadnavis rahul gandhi
राष्ट्रीय

दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर वाले शो को लेकर इंदौर में बम थ्रेट, 3 स्कूलों और महापौर कार्यालय को मिला धमकी भरा ईमेल

Diljit Dosanjh Delhi Concert Police denies permission October 30 concert cites security concerns
राष्ट्रीय

मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील पर चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी का किया समर्थन, कहा- पैसों का नहीं है मामला

Chirag Paswan on bihar free electricity
राष्ट्रीय

JNU प्रोफेसर बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, 11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

congress
राष्ट्रीय

बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र कर नितिन नवीन ने राहुल गांधी को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

Nitin Nabin news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.