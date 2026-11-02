जनप्रतिनिधियों से पूछे बिना प्रशासन ने लिया फैसला, दीया मिर्जा के वीडियो पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम का बयान

इस विवाद को बढ़ते देख कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि दीपावली कैसे मनानी है, यह किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि बीएमसी प्रशासन ने वीडियो के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी थी। वहीं, मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया कि दीया ईद, मुहर्रम और बकरीद जैसे त्योहारों पर ऐसी सलाह क्यों नहीं देतीं।