राहुल गांधी को CM देवेंद्र फडणवीस की खुली चुनौती, जब दादी संविधान नहीं बदल पाईं तो आप क्या कर लेंगे?

फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारत है और यहां डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का बनाया संविधान लागू है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुईं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी दादी संविधान को खत्म नहीं कर सकीं तो वे ऐसा कैसे कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां और इरादे नए नहीं हैं। पहले भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई और अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। फडणवीस ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। जब तक देश के सामने खड़ा संकट खत्म नहीं होता, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लोगों से इस संघर्ष में शामिल होने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की।