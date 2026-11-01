राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर एकनाथ शिंदे का करारा पलटवार, बोले- आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करें

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिंदे ने कहा कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष को सबूत भी देने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनीं, क्या वहां भी वोट चोरी हुई थी? उन्होंने ईवीएम से चुने गए सांसदों को इस्तीफा देकर वोट चोरी के आरोप साबित करने की चुनौती दी। शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जनता ने शिवसेना और भाजपा को जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। उनके अनुसार असली वोट चोरी उसी समय हुई थी। उन्होंने कोविड काल में मुंबई महानगरपालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय नोटों की चोरी करने वाले आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं।