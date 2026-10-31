Maharashtra News: उद्धव और राज ठाकरे के सामने संजय राउत ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, भाषण को बताया बेहतरीन

जेल में बिताए 105 दिनों का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि वहां उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लेखकों को कभी-कभी जेल भेजना चाहिए, इससे अच्छा साहित्य तैयार होगा। उन्होंने वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश नारायण, गोर्की, स्टालिन और लेनिन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लोगों का महत्वपूर्ण साहित्य जेल में रहते हुए लिखा गया। क्रांति की चिंगारी भी कई बार जेल से ही उठती है। राउत ने जेल की एक कोठरी का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया था, उसके पास ही दो बीएचके हॉल जैसी बड़ी और सुंदर कोठरी थी। जब वे जेलर से वहां भेजने की मांग करते थे तो बताया जाता था कि वह कोठरी नीरव मोदी या विजय माल्या के लिए रखी गई है, ताकि लंदन की अदालत को दिखाया जा सके कि मानवीय अधिकारों का पालन हो रहा है।