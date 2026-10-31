Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, सितंबर की 1500 रुपए की किश्त आनी शुरू, तुरंत चेक करें खाता

लाडकी बहिण योजना। फाइल फोटो- पत्रिका
Maharashtra News: महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं का इंतजार खत्म हो गया है। सितंबर महीने की 1500 रुपए की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो गई है। अक्टूबर का आखिरी दिन आने तक महिलाएं लगातार यह सवाल पूछ रही थीं कि सितंबर की राशि कब मिलेगी। अब सरकार ने किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस बार महिलाओं को सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों की राशि मिलाकर 3000 रुपए नहीं मिलेंगे।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। सितंबर महीने की किस्त का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। खासकर दिवाली से पहले राशि मिलने की उम्मीद में महिलाएं बैंक खातों पर नजर रख रही थीं। अब किस्त जमा होने की खबर से लाभार्थियों को राहत मिली है।
सितंबर महीने की किस्त के वितरण के लिए सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने 344.62 करोड़ रुपए का निधि महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया था। यह राशि विभाग के पास पहुंचने के बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राशि एक साथ सभी खातों में नहीं पहुंच रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से जमा किया जा रहा है। ऐसे में कुछ महिलाओं के खाते में पैसे आ सकते हैं, जबकि बाकी लाभार्थियों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को उम्मीद थी कि अक्टूबर में सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों की किस्त एक साथ मिलेगी। ऐसा होने पर महिलाओं के खाते में 3000 रुपए जमा होते, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल केवल सितंबर महीने की किस्त के 1500 रुपए ही दिए जाएंगे। अक्टूबर महीने की किस्त को लेकर अभी महिलाओं को इंतजार करना होगा। दिवाली से पहले सितंबर की राशि मिलने से महिलाओं को घरेलू खर्च में मदद मिलेगी। जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, उन्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए। किस्त चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही है।
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