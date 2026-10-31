‘नेहरू वोट चोरी कर पीएम बने थे’, कांग्रेस के मॉक पार्लियामेंट पर संबित पात्रा का तंज



31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर संबित पात्रा ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने खरगे के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वोट चोरी की बात में सच्चाई है और देश में अगर कभी वोट चोरी हुई, तो वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया था, लेकिन नेहरू ने उन वोटों को चुराकर प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया। उन्होंने नेहरू को 'निर्वाचित नहीं हुए प्रधानमंत्री' बताया। यह संबित पात्रा का राजनीतिक आरोप है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुए उस ऐतिहासिक नेतृत्व चयन का जिक्र किया, जिसमें पटेल और नेहरू के नाम को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है।