‘वोट काटने वाले देश के अपराधी हैं’, राहुल गांधी ने मॉक संसद में चुनाव आयोग को घेरा



मॉक संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, यानी हर सात में से करीब एक मतदाता प्रभावित हुआ है। उनके मुताबिक, यह देश के कुल मतदाताओं का लगभग 15 फीसदी है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव में जीत और विपक्ष के बीच वोटों का अंतर करीब 3 फीसदी था। उन्होंने सवाल किया कि जब इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग खुद यह संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया, उनमें से बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की थी, जिन्हें वोट नहीं देना चाहिए था। इसी आधार पर उन्होंने बीजेपी सांसदों के चुनाव जीतकर संसद पहुंचने पर सवाल उठाए।