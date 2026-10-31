संबित पात्रा का खड़गे पर पलटवार, बोले- SIR प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, 13 करोड़ वोट चोरी का दावा गलत

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर देश में कभी वोट चोरी हुई है, तो वह जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन किया था, लेकिन नेहरू ने कथित तौर पर उन मतों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया। इसी आधार पर उन्होंने नेहरू को ‘निर्वाचित नहीं हुए प्रधानमंत्री’ करार दिया।