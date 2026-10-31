‘मोदी कभी नहीं जाएंगे’, दिल्ली मार्च से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ रैली को लेकर INDIA गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी ने मिंटो रोड जंक्शन से अजमेरी गेट होते हुए रामलीला मैदान तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। गठबंधन के नेताओं के मुताबिक, इस रैली में देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जनता के महाभियोग’ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है।