राहुल गांधी के दिल्ली मार्च पर फंसा पेंच, पुलिस बोली- रैली के लिए अब तक नहीं मांगी गई अनुमति

राहुल गांधी के मार्च के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कनॉट प्लेस से प्रस्तावित मार्च के लिए पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है। सूत्रों ने कहा कि सांसद और राजनीतिक नेता अपनी निजी गाड़ियों से संविधान क्लब, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास या अपनी पसंद की किसी अन्य जगह जा सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले जंतर-मंतर को अब प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं रखा गया है। इसके अलावा, नई दिल्ली इलाके में, चुनाव आयोग के आसपास भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। यह धारा सार्वजनिक सभाओं और जमावड़े पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है।