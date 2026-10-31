आंध्र प्रदेश में सड़क न होने का दर्द: प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले गए ग्रामीण

वहीं, गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान स्ट्रेचर पर करीब तीन किलोमीटर तक ले जाने की घटना को लेकर कांग्रेस ने राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाने के साथ राज्य सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर पोस्ट करते हुए कहा कि यह राज्य में व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। संगठन ने सवाल किया कि साल 2026 में भी कुछ लोगों के लिए सड़क जैसी बुनियादी सुविधा एक सपना बनी हुई है। यूथ कांग्रेस के मुताबिक, तलारीपाडु गांव में उचित सड़क संपर्क नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को ग्रामीणों ने स्ट्रेचर पर उठाकर करीब तीन किलोमीटर तक पहुंचाया।