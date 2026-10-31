तमिलनाडु थेनी जेल ब्रेक मामले में डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट सेवा से बर्खास्त

26 तारीख की रात को थेनी जिले में अंदीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी जिला जेल से 17 कैदी जेल गार्ड पर हमला करके भाग गए थे। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस हरकत में आई। आईजी विजयेंद्र बिदारी के आदेश पर 20 से ज्यादा स्पेशल टीमें बनाई गईं और तलाश तेज कर दी गई। इसके बाद थेनी, मदुरै, शिवगंगा, विरुधुनगर समेत कई जिलों में गहन खोज अभियान चलाए गए। सर्च ऑपरेशन में एंटी-नक्सल यूनिट के गार्ड भी तैनात किए गए। ड्रोन से सर्विलांस ऑपरेशन भी चलाया गया। 40 घंटे के भीषण तलाशी अभियान के बाद सभी 17 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में फरार कैदियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि थेनी जेल में कुछ कैदियों की बेल खारिज हो गई थी। ऐसे में जेल के अंदर कैदियों ने भागने की सीक्रेट साजिश रची। उस समय जांच में पता चला कि लिंगा प्रसाद ने जेल से भागने का आइडिया दिया था। बाद में दूसरे कैदी भी इस प्लान में शामिल हो गए।