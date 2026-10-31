UPTET 2026: दोबारा जारी होगा UPTET का स्कोरकार्ड, हाईकोर्ट ने इन 2 सवालों को मूल्यांकन से हटाने का दिया आदेश

HC Orders Removal 2 Disputed Questions UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने परीक्षा के मास्टर सेट के 2 विवादित सवालों को मूल्यांकन से बाहर करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि, जिन सवालों के दो-दो विकल्पों को परीक्षा नियामक ने सही माना था, उन पर केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों को अंक देना उचित नहीं है। ऐसे सवालों को जांच प्रक्रिया से हटाकर सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को एक समान लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को याचियों के अंक दोबारा निर्धारित कर संशोधित परिणाम और नया स्कोरकार्ड जारी करने का आदेश दिया है।