UGC NET 2026: यूजीसी नेट के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब बिना लेट फीस भरें फॉर्म; एग्जाम डेट्स में भी हुआ बदलाव

UGC NET 2026 Registration Extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख तीन दिन और आगे बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी बिना किसी लेट फीस के 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे तक आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहले अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर तय की गई थी। इसके अलावा एनटीए ने परीक्षा की तारीखों में भी आंशिक संशोधन किया है।