राजस्थान में 211 प्राचार्यों के कार्यग्रहण नहीं करने पर शिक्षा विभाग सख्त, मांगी विस्तृत रिपोर्ट,जयपुर में सबसे अधिक 34 प्रकरण

राजसमंद. स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले राज्यभर के 211 प्राचार्यों एवं समकक्ष कार्मिकों के मामलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने संबंधित अधिकारियों से इन प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब विभाग यह जानकारी जुटाएगा कि स्थानांतरण के बाद संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया या वे नए पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण क्यों नहीं कर पाए। शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर निदेशालय ने संबंधित संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी सूची के अतिरिक्त भी यदि कोई प्राचार्य या समकक्ष कार्मिक स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण नहीं कर पाया है, तो उसका विवरण भी संकलित कर भेजा जाए।