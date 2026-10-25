राजसमंद में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जल्द होगा शुरू, 49 लाख से बनेगा शेल्टर होम

राजसमंद. जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके काटने की घटनाओं से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद की ओर से गूजरघुड़ा, सनवाड़ स्थित कचरा निस्तारण स्थल के पास करीब 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में शेल्टर होम एवं बर्थ कंट्रोल केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनने तक आगामी कुछ दिनों में चिन्हित स्थल पर नसबंदी और रेबीज टीकाकरण शुरू किया जाएगा। नगर परिषद के सहायक अभियंता नंदलाल सुथार ने बताया कि परियोजना के लिए करीब 49 लाख रुपये की लागत से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद चार माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र में लॉबी, प्रशासनिक कक्ष, वेटिंग हॉल, स्टाफ रूम, प्री एवं पोस्ट ऑपरेशन रूम, मेडिकल स्टोर और शौचालय बनाए जाएंगे। शुरुआत में 15 कुत्तों की क्षमता होगी और चार गुणा चार फीट के क्वारंटाइन केबिन बनाए जाएंगे। जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। परिसर के बीच करीब 220 वर्ग फीट में हरित क्षेत्र भी विकसित होगा। नसबंदी और उपचार के बाद कुत्तों को दो से तीन दिन चिकित्सकीय निगरानी में रखकर स्वस्थ होने पर मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा।