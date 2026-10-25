25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

पंचायत चुनाव में राजसमंद की 131 ग्राम पंचायतों में 73.66 प्रतिशत मतदान, देलवाड़ा सबसे आगे

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत शनिवार को जिले की पांच पंचायत समितियों की 131 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Updated: 25 Oct 2026, 3:48 PM IST

panchayat election news 2026

panchayat election news 2026

राजसमंद. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत शनिवार को जिले की पांच पंचायत समितियों की 131 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 73.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जिले के 3 लाख 65 हजार 4 पंजीकृत मतदाताओं में से 2 लाख 68 हजार 866 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के आंकड़ों में देलवाड़ा पंचायत समिति सबसे आगे रही, जहां 78.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

देलवाड़ा में सबसे अधिक, कुंभलगढ़ में सबसे कम मतदान

मतदान प्रतिशत के लिहाज से देलवाड़ा पंचायत समिति जिले में पहले स्थान पर रही। यहां की 21 ग्राम पंचायतों में कुल 61 हजार 208 पंजीकृत मतदाताओं में से 48 हजार 184 मतदाताओं ने मतदान किया। इससे क्षेत्र में 78.72 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। आमेट पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 82 हजार 252 मतदाताओं में से 62 हजार 516 ने वोट डाले। खमनोर पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों में 95 हजार 964 पंजीकृत मतदाताओं में से 75 हजार 256 मतदाताओं ने मतदान किया। चारभुजा पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में 65 हजार 988 मतदाताओं में से 46 हजार 553 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, कुंभलगढ़ पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में 59 हजार 592 पंजीकृत मतदाताओं में से 41 हजार 229 मतदाताओं ने मतदान किया। जिले की पांच पंचायत समितियों की सभी 131 ग्राम पंचायतों में हुए मतदान का समग्र प्रतिशत 73.66 रहा। कुल पंजीकृत 3,65,004 मतदाताओं में से 2,68,866 मतदाताओं ने मतदान कर पंचायतीराज चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई।

पांच पंचायत समितियों में मतदान की स्थिति

  • देलवाड़ा: 78.72 प्रतिशत
  • आमेट: 76.01 प्रतिशत
  • खमनोर: 78.42 प्रतिशत
  • चारभुजा: 70.55 प्रतिशत
  • कुंभलगढ़: 69.19 प्रतिशत

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2026, 3:48 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / पंचायत चुनाव में राजसमंद की 131 ग्राम पंचायतों में 73.66 प्रतिशत मतदान, देलवाड़ा सबसे आगे

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

25 लाख का पैकेज, मुंबई की चकाचौंध छोड़ आकाश ने 32 एकड़ में रचा जैविक क्रांति का नया अध्याय

Agicultur News
राजसमंद

स्कूलों में चलेगा ई-वेस्ट जागरूकता अभियान, क्विज से सीखेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही प्रबंधन

educaion news
राजसमंद

Rajasthan: BJP के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, 50 साल तक पार्टी में रहे; ‘गद्दार-बेवड़ा’ कहकर अपमानित करने का आरोप

rajasthan rajsamand bjp leader resigns
राजसमंद

राजसमंद का सियासी संग्राम: पहले चरण के ‘कम वोट’ से उड़ी भाजपा-कांग्रेस की नींद, दूसरे चरण में प्रतिष्ठा दांव पर

AI Genreted Photo
राजसमंद

एक क्लिक और साइबर अपराधी ढेर, राजसमन्द की वेबसाइट पर लॉन्च हुआ ‘डिजिटल प्रहरी’ का नया सुरक्षा कवच

digital sentinel
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.